Google festeggia 18 anni: la famosa "G" gonfia il palloncino

Oggi Google diventa maggiorenne, festeggiando il suo diciottesimo compleanno. Al posto del classico logo colorato nella homepage del motore di ricerca, ci accoglie un'animazione in cui la “G” gonfia un palloncino per poi annodarlo. Va detto che il compleanno di Google non ha sempre festeggiato il 27 settembre: a volte è successo l'8 settembre, come nel 2003, oppure il 7 settembre, nel 2004. I fondatori di Google sono Larry Page e Sergey Brin.

I due si conobbero all’università di Stanford, in California. Registrarono il dominio “google.com” il 15 settembre 1997, utilizzando un gioco di parole legato alla parola “googol”, usata in matematica per indicare un 1 seguito da cento 0.



Brin e Page speravano di riuscire a comunicare l’intento di Google, cioè catalogare una quantità potenzialmente infinita di informazioni su Internet.



Google è tra i siti più visitati al mondo e ha dato origine in molte lingue a espressioni derivate dal suo nome, come il verbo italiano “googlare” (“gugolare”). I suoi server sono distribuiti in dieci datacenter, sei in America, due in Europa e due in Asia.



Tra i prodotti più riusciti va ricordato il servizio di posta elettronica Gmail, introdotto nel 2004; il browser Chrome, attivo dal 2008 e che oggi è il browser più utilizzato al mondo; Google Maps, lanciato nel 2005 e su cui la società investe ogni anno milioni di dollari per migliorare le mappe; e il sistema operativo per dispositivi mobili Android, nato nel 2007 e oggi presente sulla maggior parte degli smartphone e dei tablet.