Google dice basta alle vendette a luci rosse: via i link dalle ricerche

A Google non piace il "revenge porn", cioè la pubblicazione su internet per vendetta di immagini a luci rosse di ex fidanzate o ex mogli senza il consenso degli interessati: un fenomeno che in Rete sta prendendo sempre più piede e che vede addirittura la presenza di siti "specializzati" nel raccogliere immagini di questo tipo. A partire da quest'estate, quindi, Google inizierà a rimuovere i link ai siti che ospitano questo tipo di materiale.