Google compie 20 anni, la storia di Mountain View

Erano partiti dal concetto "Don't be evil" e dal non volere la pubblicità. Ma gli anni si fanno sentire per tutti, anche per Google che ne compie venti . Nel corso di questi due decenni Big G è diventato il motore di ricerca più popolare , ha lanciato il sistema operativo Android, il più diffuso al mondo, e sta spingendo sull'Intelligenza Artificiale.

I 20 anni di Google - Era infatti il 1995 quando Larry Page e Sergey Brin, entrambi dottorandi alla Stanford University, in California, avviarono un progetto di ricerca orientato alla comprensione dei modelli matematici e della struttura di link del web. Il dominio google.com è stato registrato il 15 settembre 1997 e la società Google Inc. è nata il 4 settembre del 1998. Ma per convenzione Big G celebra il proprio anniversario il 27 settembre, giorno in cui il motore di ricerca ha superato il record di contenuti indicizzati. Il nome è ispirato a "googol", termine che fa riferimento ad un numero formato da 1 e da 100 zeri.



Come è cambiato Google in 20 anni - Oggi Google è il motore di ricerca più popolare al mondo tanto da aver dato vita al neologismo "to google" ovvero "fare ricerca sul web". Ma il raggio d'azione si è allargato a più settori: dalla gestione degli annunci pubblicitari all'editoria, dalle mappe ai video con YouTube, dai programmi per navigare online con Chrome, al sistema operativo per dispositivi mobili Android che ha tagliato il traguardo dei 2 miliardi di dispositivi attivati nel mondo. E di recente, proprio per abuso di posizione dominante di Android, la Commissione europea ha inflitto alla società una maximulta da 4,3 miliardi di euro, la più alta mai imposta ad un'azienda.