Goodbye Nokia, con il Lumia 535 Microsoft rottama il brand finlandese

Microsoft lancia il Lumia 535 e dà il colpo di grazia alla Nokia, l'azienda di telefonia mobile che aveva dominato il settore negli anni '90 e nei primi anni 2000 ma che da tempo declinava in modo inarrestabile. Il nome della compagnia di Redmond, che ha acquistato la divisione di telefonia mobile della società finlandese ad aprile per 7,2 miliardi di dollari, d'ora in poi sostituirà la dicitura "Nokia Lumia" sui nuovi modelli di smartphone.

Il Lumia 535 sarà disponibile in azzurro, verde, arancione, bianco, nero e grigio scuro, anche in versione "dual sim". Tra le funzionalità presenti, Skype, Office, OneNote, Outlook e Cortana, l'assistente vocale di Microsoft, di cui però manca ancora una versione in italiano. Il nuovo modello è stato presentato come un 5X5X5: dispone di due fotocamere da 5 megapixel e di un display da 5 pollici. Lo smartphone utilizza un processore quad-core da 1.2 Ghz e ha 1 GB di Ram, 8 GB di memoria, espandibile fino a 128 GB. Sarà in vendita a partire da questo mese.