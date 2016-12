Gli uccellini arrabbiati perdono quota, Angry Birds licenzia cento lavoratori

15:34 - Gli uccellini arrabbiati perdono i pezzi. Angry Birds, il popolare gioco per cellulari, arriva al suo quinto compleanno annunciando il licenziamento di cento dipendenti. Lanciato a dicembre 2009 sull'App Store, il gioco è stato scaricato su oltre un miliardo di cellulari, sfornando nel tempo dieci titoli e un'edizione speciale per i suoi cinque anni. Eppure i profitti sono stati inferiori alle aspettative e il produttore Rovio è stato costretto a varare il piano di ristrutturazione.

Sulla scia del boom del gioco, gli impiegati di Rovio sono aumentati. Tuttavia, gli introiti della società finlandese sono calati, anche per la scelta di un diverso modello di business: dalla vendita delle singole app, Rovio è passato al "freemium", vale a dire la distribuzione gratis delle app e la vendita a pagamento di contenuti extra.



I licenziamenti arrivano dopo l'addio, a fine agosto dell'amministratore delegato Mikael Held, sostituito dall'ex manager di Nokia, Pekka Rantala. La società sta perdendo terreno nei confronti della concorrenza e ha già subito il sorpasso di altri produttori di app per giochi, come King Digital Entertainment, padre di Candy Crush.



Per risollevarsi, Angry Birds ha tentato la mossa dei giocattoli che interagiscono con l'app, ha lanciato una serie tv che si può seguire anche da "mobile" e sta programmando il debutto al cinema. Nel 2016, i piccoli volatili saranno protagonisti di un cartone animato 3D. Basterà agli uccellini arrabbiati per tornare a volare?