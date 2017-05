8 maggio 2017

Una nuova mappa mondiale basata sul numero dei domini web di ogni nazione

Credit: Nominet

Ecco come si trasforma graficamente la mappa del mondo in base al numero di domini attivi in ogni nazione. Lʼanno scorso, lʼisola di Tokelau nellʼOceano Pacifico si è posizionata al primo posto tra le nazioni con il dominio gratuito .tk, scelto da più di 30 milioni di utenti. Il dominio internazionale .com invece è il più utilizzato al mondo con circa 123 milioni di registrazioni, mentre lʼitaliano .it registra tre milioni di siti, posizionandosi quinto in Europa, dove la Germania risulta essere gigante rispetto ai Paesi limitrofi.