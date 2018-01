Premio Chivas Venture, Italia rappresentata da Limix: un guanto High-tech che dà voce ai sordomuti

Limix, giovane e dinamica start-up italiana fondata nel marzo 2015, con sede principale a Camerino nelle Marche, ha fatto un importante passo avanti verso il traguardo del concorso “Chivas Venture” che mette a disposizione un 1 milione di dollari per le start-up più promettenti e interessanti nell’ambito dell’innovazione e del sociale. A maggio, alla TNW Conference di Amsterdam, si misurerà con altre 26 start-up provenienti da tutto il mondo per ottenere il gradino più alto del podio. In più avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto di fronte a migliaia di tech addicts, business angel, investitori, imprenditori e giornalisti internazionali. La collaborazione di Chivas Regal con TNW Conference di Amsterdam, il festival tecnologico leader in Europa che ospita la finale della quarta edizione di Chivas Venture Global, fornisce alle start-up una potente piattaforma globale per condividere le loro idee per migliorare il mondo. Una sfida importante e un’occasione unica da cogliere assolutamente preparati. Per questo, grazie a Chivas Regal, i 27 finalisti prenderanno parte all’Accelerator Programme di tre giorni dell’Università di Oxford presso lo Skoll Centre For Social Entrepreneurship. Il programma offre l’opportunità di sviluppare capacità di leadership, di partecipare a workshop e confrontarsi con professionisti del settore su argomenti critici che interessano lo sviluppo di attività commerciali.