Nokia 8110: il ritorno del "telefono a banana" di Matrix

La Nokia rilancia il modello 8110, dopo che la versione originale aveva segnato la seconda metà degli anni '90. La nuova versione è stata presentata al Mobile World Congress di Barcellona, insieme ad altri quattro nuovi modelli.

Il Nokia 8110 era diventato un'icona nel 1999, perché nel film Matrix apparteneva al protagonista Neo, interpretato da Keanu Reeves. Già allora, 8110 era chiamato "telefono a banana", a causa della forma curvilinea: per rendere giustizia al soprannome, la Nokia lo ripropone in colore giallo, oltre al più sobrio nero.

Il nuovo 8110 è un feature phone, quindi non dispone di tutte le funzionalità degli smartphone, ma utilizza comunque un sistema Android e delle app. Rispetto all'originale, è più piccolo e leggero, non ha più l'antenna, e dispone di Wi-Fi e connessione 4G.

Il remake dell'8110 arriva a un anno da un'altra operazione simile, il rilancio del Nokia 3310.