Il Commodore Amiga compie 30 anni: il computer che cambiò l'elettronica

It Came From the Desert era un tuffo nei film anni Cinquanta e Sessanta pieni di mostri discubili ed effetti speciali dubbi. Come una grande pellicola di Ed Wood, sapeva affascinare con il suo nonsense trash (1989)