Foto da record: da quella più antica alla prima su Instagram

Oggi in media scattiamo in due minuti più foto di tutte quelle prodotte nel corso del 19esimo secolo quando è stata inventata la fotografia. In questi due secoli sono state immortalate tantissime immagini, alcune foto addirittura hanno fatto storia tanto che sono state inserite nel Guinness world records 2018 (in Italia edito da Mondadori). Dal primo selfie alla prima foto digitale, dalla prima immagine su Instagram alla fotografia più antica giunta fino a noi, sono solo alcuni esempi di foto da libro dei primati