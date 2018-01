Esoscheletri per aiutare gli operai: l esperimento di Ford

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il colosso automobilistico Ford ha deciso di dotare i propri operai di un particolare esoscheletro per rendere il loro lavoro più semplice. La "EksoVest", prodotta in fibra di carbonio dalla Ekso Bionics, un'azienda specializzata americana, alleggerirà di almeno 2,26 kg (con picchi massimi di 6,8 kg) il carico dei lavoratori impegnati in particolari attività sulla linea di produzione. "Riduce lo sforzo sul fisico dei lavoratori, la possibilità di infortuni e li aiuta a sentirsi meglio a fine giornata, aumentando sia la produttività che il benessere", ha spiegato Russ Angold, co-fondatore della Ekso Bionics.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS