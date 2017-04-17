Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений@fpi_russia pic.twitter.com/jREgpgEy14— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 aprile 2017
Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений@fpi_russia pic.twitter.com/jREgpgEy14
...который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах pic.twitter.com/lUoaX07Sep— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 aprile 2017
...который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах pic.twitter.com/lUoaX07Sep