Arriva dalla Cina il drone che fa "trasporto passeggeri"

Funziona esattamente come un drone, ma può trasportare passeggeri viaggiando a una velocità intorno ai 105 chilometri l'ora. Per manovrarlo basta un'app sullo smartphone o sull'iPad: il comando take off lo fa decollare, e il miniaereo, battezzato Ehang 184 dal nome del gruppo cinese che lo ha realizzato, vola verso la destinazione desiderata. Il drone è fatto di fibra di carbonio e di una resina con frammenti in lega di alluminio e può arrivare fino a 130 chilometri l'ora. L'aeromobile, come è stato dimostrato dai test effettuati, può volare a velocità di crociera per 25 minuti circa dopo un'ora di ricarica del suo motore elettrico ed è in grado di resistere a un vento forza sette. Potrebbe essere perfetto per interventi d'emergenza, trasporto medico o in caso di incidente. Può muoversi con la nebbia e di notte e arrivare fino a 300 metri d'altezza. "Abbiamo fatto diverse prove sul modello - spiega il Ceo di Ehang Huazhi Hu - e verificato le sue potenzialità: il veicolo è sicuro e stabile e può servire per molteplici funzioni".



