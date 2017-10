Bastabufale: la falsa ultim ora di Tgcom24

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il volto usato per diffondere una nuova fake news è quello della giornalista conduttrice di Tgcom24 Manuela Boselli. Nello spazio dedicato alle notizie che dal sito passano in onda sul canale 51 compare la falsa violenza sessuale con vittima una donna abusata da migranti e carabinieri. La trovata fantasiosa di qualche buontempone che ha modificato un'immagine di Manuela Boselli pubblicata sul sito telegiornaliste.com il 25 giugno, cambiando anche l'orario e il testo della notizia. Scorri la gallery per vedere la foto originale