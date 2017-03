Festa della donna: le migliori applicazioni per il mondo femminile

SecurWoman e Siamo Sicure, ad esempio, sono due applicazioni di sicurezza per tutte le circostanze di ansia, preoccupazione o potenziale rischio, collegando il tuo smartphone ad un Centrale Operativa, attiva H24, 7/7 in due lingue (italiano ed inglese) in grado di interfacciarsi se necessario a Forze dell’Ordine e di Primo Soccorso.



Per le mamme, l'app GoBimbo (disponibile per sistemi Android e iOS) permette di essere sempre aggiornati su attività, iniziative, servizi e prodotti particolari rivolti a genitori e bambini da 0 a 12 anni, ordinate in base alla distanza da dove ci si trova. Il social network Peanut invece, per ora disponibile solo in inglese, consente alle mamme di aiutarsi a vicenda grazie all'inserimento e alla condivisione di interessi e orari.



Clue è una delle applicazioni disponibili che monitorano il ciclo mestruale, per non sbagliare mai un giorno. Con Specchio il telefono si trasforma in uno specchio quando non ne avete, mentre PopSugar Active è una delle soluzioni migliori per il fitness, con video, sfide e tutorial pensati per le donne.