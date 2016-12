Fbi: "Coprite le vostre webcam per tutelare la privacy"

Mesi fa il creatore di Facebook Mark Zuckerberg si era mostrato in un selfie in cui si vedeva un cerotto coprire la webcam del suo laptop. Molti lo avevano preso in giro per questo eccesso di sicurezza. Ma ora, a lanciare un serio allarme, ci pensa James Comey, direttore dell'Fbi: "Coprite le webcam, potrebbero usarla hacker per violare la privacy e ricattarvi". Una dichiarazione che ha immediatamente scatenato il panico online.