Sono diciassette i falsi siti web dell'Enel chiusi nelle ultime ore dalla Polizia di Stato. La truffa consisteva nell'invio di email, apparentemente spedite dalla società Enel Spa, nelle quali era contenuto un link in cui erano presenti i dettagli della bolletta per la fornitura elettrica. Una volta cliccato sul link, si accedeva a un falso sito web dal quale era possibile scaricare la fattura. In realtà, cliccando sull'icona indicata si scaricava un virus. La polizia postale ha spiegato che i siti web erano ben costruiti e che alcuni risultavano attestati su server situati in Turchia e in Russia. Tra le vittime privati cittadini e soggetti pubblici.