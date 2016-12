Facebookdown ed è "panico" tra gli utenti

Problema tecnico per Facebook che per alcuni minuti è andato a "singhiozzo". Questo ha scatenato subito gli utenti che in preda a una crisi di astinenza da social si sono subito riversati su Twitter per discutere del caso. Nel frattempo la società di Zuckerberg non ha preso una posizione ufficiale. In una mezz'ora il sistema è tornato a funzionare e c'è anche chi sospetta come il blocco possa essere stato un passaggio tecnico verso il famigerato tasto "non mi piace".