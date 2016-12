2 ottobre 2015 Facebook, un video di sette secondi al posto della foto profilo Parte il test in California e Regno Unito. Intanto, viene nuovamente smentito il passaggio a pagamento del social network

Fuori la foto, dentro il video di sette secondi. Dopo il "non mi piace", Facebook prepara la rivoluzione e punta sulle immagini animate. Perché “Il mondo è cambiato da quando tutto è iniziato nel 2004” -hanno spiegato i product manager Aigerim Shorman e Tony Hsieh- ed è, quindi, stato necessario fare “un passo avanti” per rendere più dinamico il profilo degli utenti. Se l'idea del social network si rivelerà vincente o meno lo si scoprirà a breve, in California e Regno Unito. Dove, a livello di test, gli abitanti potranno usufruire in esclusiva della nuova funzione, che sbarcherà in Italia soltanto nelle prossime settimane.

Filtri temporanei - Ma non si tratta dell'unica novità. L'utente potrà, infatti, utilizzare anche immagini temporanee e particolari, create per celebrare eventi specifici. Come è successo con il filtro arcobaleno pensato per la giornata dell'orgoglio LGBT: "Quando più di 26 milioni di hanno utilizzato il nostro filtro, abbiamo capito che l'immagine può rappresentare anche quello che sta succedendo nella nostra vita in un determinato momento, cosa è importante per noi e come la pensiamo su determinati argomenti".