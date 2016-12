Facebook si rinnova: arriva anchela funzione "di' grazie a qualcuno"

Siamo abituati a segnalare la nostra approvazione con i classici "Mi piace". Molto presto, potremo anche ringraziare. Tutti (o quasi). Facebook, infatti, ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità, che permetterà di registrare facilmente brevi filmati per ringraziare i propri amici, parenti o, più in generale, i propri cari. Il breve filmato sarà pubblicato sul proprio diario, basterà taggare la persona "interessata".

Ecco come fare - Per creare un video di ringraziamento, basterà scegliere un amico e il gioco è fatto: si avrà subito a disposizione un video da condividere. Sarà possibile anche selezionare un tema diverso e modificare le foto e i post che rappresentano la nostra amicizia. Facebook creerà un'anteprima del video e, se ci piace, potremo cliccare su "Condividi" per pubblicare il video direttamente sul diario. L'amico sarà taggato nel post, che sarà quindi visibile anche nel suo diario. La funzione "Di' grazie a qualcuno" sarà disponibile in tutto il mondo su computer e dispositivi mobili in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, indonesiano, portoghese e turco. "Ci piace?"...