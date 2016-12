Facebook rinnova le icone: ora le donne sono davanti agli uomini

Facebook cambia la grafica, mettondo la figura femminile davanti a quella maschile. Una decisione presa da Caitlin Winner, design manager del social network, che ha già cambiato diverse icone in passato e ora anche quelle di "amici" e "gruppi".

"Come donna era difficile non leggere del simbolismo dietro le vecchie icone, la donna era in una posizione d'ombra rispetto all'uomo", ha dichiarato la Winner spiegando la sua decisione.