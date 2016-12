Facebook per Android: gli sms sbarcano su Messenger

Novità in casa Facebook per gli utenti Android che da oggi potranno utilizzare gli sms all’interno dell’app Messenger per comunicare con la propria famiglia, con gli amici e con tutti i loro contatti. Questa nuova funzionalità permette di inviare e ricevere sms direttamente da Messenger, rendendo più semplice per le persone comunicare, senza dover cambiare schermate sul telefono.

Il funzionamento è semplice: si apre Messenger e si selezionano le impostazioni; a questo punto si selezionano gli sms dalla lista, infine si attiva l'opzione “App sms di default”.



A distinguere i messaggi inviati via web dagli sms il colore differente: tutte le conversazioni via sms saranno in viola mentre tutte quelle fatte tramite Messenger saranno in blu. La funzionalità sms in Messenger supporta il testo standard, immagini, video e audio, ma anche contenuti come adesivi, emoji e la condivisione della posizione. Per inviare GIF, effettuare chiamate vocali e video sarà invece necessario continuare ad utilizzare Messenger.



Questa funzione è disponibile solo su Android ma, quando si invia un messaggio SMS, il destinatario può riceverlo su qualsiasi piattaforma. Gli sms in Messenger non inviano, caricano o memorizzano le conversazioni sui server Facebook, tutti i messaggi vengono inviati e ricevuti via sms.



Quando si inviano sms, vengono applicati i costi del proprio operatore, quando si inviano messaggi tramite Messenger, invece, vengono utilizzati i dati come di consueto. Gli utenti possono liberamente scegliere di utilizzare la funzione sms in Messenger, è possibile attivarla o disattivarla in qualsiasi momento a seconda delle proprie preferenze.