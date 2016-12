Facebook, non tutti gli amici del social network sono veri amici

Una notizia che lascerà delusi tutti gli utenti del famoso social network che si sono dati tanto da fare per incrementare il numero dei propri amici. Possiamo averne centinaia e centinaia, ma di questi ben il 97% non possono essere considerati amici veri. L'antropologo Dunbar, già in passato, aveva studiato i legami di amicizia ed era giunto alla conclusione che ogni persona può averne al massimo 150. Questo perché coltivare le amicizie è un impegno costante che richiede tempo e rapporti faccia a faccia.



Adesso arriva il nuovo studio, che ha preso in esame le relazioni virtuali. Condotta su oltre tremila utenti britannici, dalla ricerca è emerso che ognuno su Facebook ha, in media, una cerchia di 150 amici. Un dato che rispecchia quello ipotizzato da Dunbar nella vita reale. Tra questi, però, sono veramente pochi quelli su cui possiamo contare. Infatti, in caso di “crisi emotiva”, gli utenti potrebbero far affidamento solo su cinque dei loro amici e solo 13,6 di loro esprimerebbe simpatia verso l'amico in difficoltà.