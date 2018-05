Facebook lancia una funzione di "dating" per incontri

Facebook sbarca anche nel mercato dei siti d'incontri, lanciando una funzione di "dating" ed entrando così in concorrenza con piattaforme come Tinder. L'annuncio è stato dato dal fondatore del social, Mark Zuckerberg, in apertura della conferenza annuale degli sviluppatori di software a San Jose, California. Il numero uno di Facebook ha spiegato che la nuova funzione "è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non di una serata".