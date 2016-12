Facebook lancia Rooms, la chat anonima ispirata ai forum anni '90

17:22 - Perfino Mark Zuckerberg non riesce a resistere al gusto del vintage e strizza l'occhio agli anni '90. Il fondatore di Facebook ha svelato i particolari del progetto segreto anticipato qualche settimana fa dal New York Times. Si tratta di Rooms, una nuova app che si ispira ai vecchi forum in voga vent'anni fa. Rooms consente di aprire delle "stanze" per discutere, anche in forma anonima, di vari argomenti e pubblicare foto e video.

Come funziona - Rooms è completamente scollegata da Facebook ed è disponibile, al momento, solo sull'App Store Usa.



Per effettuare l'accesso non è necessario avere un account Facebook, ma è sufficiente un indirizzo mail da reinserire ogni volta che si cambia dispositivo.



La chat recupera l'idea dei forum di discussione che spopolavano negli anni '90. L'idea è creare degli spazi dove discutere diversi argomenti, condividere foto, video e interessi comuni.



Il moderatore di ogni stanza può mettere dei filtri per invitare tante o poche persone a partecipare alla chat e può selezionare i contenuti, decidendo se bandire o bloccare l'accesso a qualcuno.



A differenza dei vecchi forum a cui si ispira, in Rooms non avrà diritto di cittadinanza qualunque post: saranno applicate le linee-guide standard di Facebook per evitare o rimuovere contenuti abusivi.



Discussioni in incognito - Rooms cerca di replicare la possibilità, che era offerta dalle vecchie chat, di utilizzare pseudonimi e utilizzare un diverso username in ogni stanza.



Lo scopo, però, non è mantenere l'anonimato, ma dare ad ogni utente la possibilità di non limitarsi alla sua reale identità.



L'app è stata ideata e realizzata dal 24enne Josh Miller, ex chief executive del sito di discussione Branch, acquistato a gennaio da Facebook, e ora product manager della società di Zuckerberg.



"Una delle cose che il nostro team ama più di Internet è che ci rende liberi di essere chiunque vogliamo essere. Non ha importanza dove vivi, che aspetto hai, quanti anni hai, abbiamo tutti la stessa taglia e la stessa forma sul web. Chiunque può assumere l'identità che lo fa sentire più a suo agio", ha detto Miller.