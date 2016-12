Facebook lancia il club della lettura Zuckerberg: "Un libro ogni 14 giorni"

17:08 - Il 2015 sarà all'insegna della lettura, almeno per Facebook. Il suo fondatore Mark Zuckerberg lancia un "circolo letterario" sul social network, e cioè uno spazio che servirà a condividere commenti e consigli di lettura. Aveva chiesto agli iscritti di "faccia libro" suggerimenti per i buoni propositi del 2015 ed evidentemente le risposte devono aver portato consiglio. "Grazie a tutti per i vostri suggerimenti, ho deciso di leggere un libro nuovo ogni due settimane, mi concentrerò su temi come la storia, la tecnologia, la differenza tra culture", scrive in un post.

Se volete seguire questa mia sfida e leggere i miei stessi libri - aggiunge Zuck - ho creato una pagina che si chiama "A Year of Books", dove vi aggiornerò su cosa sto leggendo. Potrete partecipare se avete letto lo stesso libro e avete commenti pertinenti da aggiungere. Il gruppo sarà moderato per restare focalizzati sull'argomento". Il primo volume dell'anno da lui consigliato è di un politologo, Moses Naim, si intitola "La fine del potere" e racconta di come sia cambiato il concetto di leadership