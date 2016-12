Facebook, i dati parlano chiaro: in netto calo gli utenti che postano

Facebook in crisi? Questo è quanto potrebbe risultare dai dati stimati dal GlobalWebIndex, secondo i quali soltanto il 37% degli iscritti ha aggiornato il proprio profilo e il proprio stato nell'ultimo trimestre, percentuale nettamente in calo rispetto al 50 % e al 59% di un anno fa. La flessione dei contenuti pubblicati potrebbe rappresentare un problema soprattutto nel lungo periodo, facendo perdere appeal al social network.

Per far fronte a questa tendenza, il social ha iniziato a mostrare dei 'promemoria' di eventi passati e occasioni speciale, con il fine di invogliare gli utenti a postare, non riuscendo tuttavia ad ottenere l'effetto sperato. Il 65% degli iscritti, infatti, visita la piattaforma quotidianamente senza 'curare' il proprio profilo, a dimostrazione di come i contenuti promossi dal social abbiano poca, quasi nulla, attrattiva. Che sia la fine di un'era?