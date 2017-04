19 aprile 2017 12:43 Facebook F8, conferenza annuale sul futuro della tecnologia social Milioni di persone hanno visto il keynote live dellʼevento al McEnery Convention Center di San Jose, in California. Spaces e Camera Effects Platform tra le novità

Come utilizzare realtà virtuale e aumentata in una community? F8 2017 è un evento annuale organizzato dal colosso dei social network Facebook, in cui sviluppatori e imprese si uniscono per esplorare il futuro della tecnologia in ambito social media ma non solo, ponendosi quesiti come questo. Più di 4.000 persone hanno partecipato all'evento presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California, e milioni di persone hanno visto il keynote via Facebook Live. Il fondatore Mark Zuckerberg ha aperto la conferenza parlando di come la tecnologia possa aiutare a costruire delle comunità più forti, dal contesto locale fino a quello globale.

Nello scorso decennio, Facebook si è impegnata per connettere amici e famiglie. Ora, su queste fondamenta, l'obiettivo di Mark consiste nel rendere la camera la prima piattaforma in realtà aumentata per creare nuove modalità di incontro tra mondo fisico e digitale, come ha annunciato alla platea nella conferenza. Il programma di F8 2017 pone un particolare focus sugli investimenti a lungo termine sulla connettività, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, e l'hardware.



"Stiamo estendendo il mondo fisico nell'online. Quando si diventa amici con qualcuno o si entra in una community su Facebook, i rapporti e le comunità reali diventano più forti e solidi - sostiene Zuckerberg. La realtà aumentata ci aiuterà a mescolare il digitale con il fisico in nuove modalità, e renderà la nostra vita fisica migliore. Ecco perché è così importante, e questo è solo l'inizio".

Papà Facebook, infatti, ha lanciato la versione beta di Facebook Spaces per Oculus Rift, la nuova applicazione in realtà virtuale con la quale è possibile visualizzare i contenuti su Facebook con gli amici tramite realtà virtuale nello stesso luogo, inclusi video e foto a 360° che possono trasportare l'utente. Inoltre, ha presentato diverse novità come la Camera Effects Platform, una suite di strumenti creativi aperti per dare alla comunità di artisti e sviluppatori il potere di creare una gamma completa di effetti per la nuova camera, da semplici cornici a effetti interattivi e maschere. Places Graph, invece, è un nuovo libero accesso ai dati su oltre 140 milioni di luoghi nel mondo.