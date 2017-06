Facebook, ecco come attivare il pulsante arcobaleno del Pride

Novità in casa Facebook. Oltre alle classiche cinque reazioni, è compasa da un pò di giorni una sesta immagine, per celebrare il mese del Gay pride : la bandiera arcobaleno simbolo dell'orgoglio LGBT. Il social network ha annunciato la novità in un post: "Crediamo di costruire una piattaforma che supporti tutte le comunità, quindi celebriamo l'amore e la diversità di questo Pride rilasciando una reazione speciale".

Quest'anno tra l'altro, la bandiera arcobaleno assume un significato speciale: Gilbert Baker, l'attivista che l'ha creata nel 1978 su richiesta di Harvey Milk, è morto nel marzo 2017. Ma non tutti gli utenti hanno però a disposizione questo nuovo strumento di reazione ai post. Come fare dunque ad attivarla? E' sufficiente recarsi sulla pagina ufficiale LGBTQ@Facebook e mettere "Mi piace". In questo modo, su tutta la piattaforma di Zuckerberg, si attiverà la nuova reazione e sarà possibile scegliere l'arcobaleno come reaction da lasciare ai post di Pagine e amici.