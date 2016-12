Facebook e YouTube contro l'Isis: pronta una tecnologia per eliminare i video con contenuti terroristici

Secondo i media americani, YouTube e Facebook hanno dichiarato "guerra" ai video dell'Isis: i due colossi stanno lavorando su una tecnologia in grado di eliminare i video con contenuti violenti o terroristici, come le decapitazioni degli jihadisti. Il metodo è simile a quello già usato per rimuovere i contenuti soggetti a copyright: i video pubblicati vengono confrontati con un database di immagini già archiviate come proibite e, se vi sono analogie, vengono eliminati.