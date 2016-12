Facebook, dopo i video ecco anche le foto a 360°

Su Facebook dopo i video a 360°, ora arrivano anche le foto panoramiche. Grazie ad un aggiornamento, sul social presto sarà possibile infatti visualizzare immagini interattive che permetteranno, così come accade già per i filmati, di potersi muovere al loro interno tramite il puntatore del mouse o lo scorrimento del dito sullo schermo touch. A differenza dei video, per fare scatti a 360° non serviranno attrezzature costose: basterà infatti che lo smartphone sia dotato di un'app di terze parti con funzioni compatibili con Facebook.