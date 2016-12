Facebook compie 12 anni: oggi conta quasi un miliardo e 600 milioni di utenti

Facebook , che conta ormai quasi 1 miliardo e 600 milioni di utenti in tutto il mondo, compie 12 anni. Il popolare social network fu lanciato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes: originariamente progettato solo per gli studenti di Harvard, fu presto aperto ad altre scuole della zona per diventare successivamente un fenomeno globale.

"Quando ho scritto il primo codice di Facebook nel gennaio 2004 - ha ricordato qualche giorno fa Zuckerberg sul proprio profilo per celebrare il compleanno del social e lanciare il #friendsday, il giorno degli amici - speravo di aiutare gli studenti del mio college a connettersi. Gli atti di amicizia, amore e gentilezza che tutti condividiamo stanno cambiando il mondo ogni giorno in modi che non possiamo misurare completamente. L'amicizia diventa una forza che ci mette su un percorso diverso nella vita. A volte, muove il mondo".



Il sito, aperto con soli mille dollari d'investimento, ha visto crescere negli anni il suo valore in maniera esponenziale. Solo pochi giorni fa, dopo una trimestrale record, Facebook è diventata la quarta società che vale di più al mondo, superando anche la petrolifera ExxonMobil. Un successo raggiunto soprattutto dopo l'intensificazione della strategia mobile e grazie ad acquisizioni azzeccate, come Instagram e WhatsApp, la chat che ha da poco raggiunto un miliardo di utenti.