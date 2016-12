Facebook, avviso agli utenti vittime di 'spionaggio governativo'

"Attacchi più pericolosi" - "Lo facciamo perché questo tipo di attacchi sono più avanzati e pericolosi degli altri, vogliamo incoraggiare gli utenti interessati a mettere in sicurezza tutti i loro profili online", scrive Alex Stamos, capo della sicurezza del social network.



L'invio di un alert - In pratica, Facebook manderà un alert se avrà “il forte sospetto che il nostro account possa avere subito un attacco effettuato per conto di un governo”. Un messaggio che rimanda a una procedura guidata in grado di resettare i computer e gli smartphone probabilmente infettati.



Il metodo - Resta il mistero sulle modalità. Nella comunicazione, infatti, Facebook non spiega come riesce a identificare i presunti attacchi né come fa a distinguere quelli governativi da quelli degli hacker 'tradizionali'.