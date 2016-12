Facebook, arriva il "non mi piace"

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Facebook potrebbe finalmente mettere a disposizione un pulsante che consentirà di esprimere un sentimento diverso dal "mi piace". Il fondatore e amministratore delegato del social network, Mark Zuckerberg, ha infatti ammesso che "mi piace" non è sempre appropriato per tutti i tipi di post, e ha annunciato che il nuovo pulsante è pronto per essere testato.

Parlando ad un evento trasmesso in diretta online dal quartier generale a Menlo Park, in California, Zuckerberg - annunciando il test del nuovo pulsante - ha riconosciuto che sarà più adatto rispetto al classico "like" quando gli utenti vorranno esprimere empatia per una notizia negativa o un evento drammatico.