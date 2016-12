Facebook apre alle aziende: in cantiere un'interfaccia di lavoro

15:34 - Il miliardo e passa di utenti iscritti a Facebook potrebbero usare il social network anche per comunicazioni di lavoro. Non più solo le foto delle vacanze, ma anche la condivisione di documenti e la chat con i colleghi. Secondo quanto riferisce il "Financial Times", Mark Zuckerberg starebbe lavorando, infatti, a una nuova interfaccia dedicata alle aziende.

Secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano economico-finanziario che cita persone informate dei fatti, il progetto sarebbe stato assegnato agli uffici di Londra. Potrebbe essere introdotta una chat tra colleghi per uso professionale, la condivisione di file e la creazione di gruppi.



L'interfaccia grafica non cambierebbe ma potrebbe includere la possibilità di dividere i contenuti personali da quelli di lavoro.



Facebook non pesterebbe i piedi a LinkedIn, il social network dedicato al recruitment e alla promozione del proprio cv, ma entrerebbe a gamba tesa negli spazi di lavoro dove oggi spesso è bloccato dalle aziende che non vogliono abbassare la produttività dei propri dipendenti.