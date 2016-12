Facebook, addio ai link di news Sì alle notizie intere del NYT

15:12 - Facebook vicino a diventare edicola: il social network sta per chiudere un accordo con il New York Times e altre testate per distribuire sui propri spazi contenuti giornalistici. Sulla propria pagina ogni utente potrà trovare non più solo i link che conducono ai suoi siti di informazione preferiti, ma direttamente la notizia completa. La società di Mark Zuckerberg garantirebbe ai giornali una parte degli introiti prodotti dalla pubblicità.

Il sistema che potrebbe essere formalizzato a breve da un accordo, dovrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi. Oltre il quotidiano newyorkese, tra i primi giornali aderenti al progetto ci sarebbero anche il National Geographic e BuzzFeed.



In Europa è stato finora coinvolto il Guardian che però, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano della Grande Mela, sarebbe scettico e avrebbe suggerito agli editori di negoziare i termini dell'accordo per mantenere il controllo di contenuti e pubblicità.



Il Nyt sottolinea che per le testate giornalistiche questa mossa "è un gigantesco atto di fede poiché sono abituate a trattenere il più possibile il lettore sulle loro pagine".