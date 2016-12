Facebook, 10 consigli per un'estate "social" in sicurezza

1. Protezione, non solo solare - Il punto di partenza è impostare una password sicura. Bisogna altresì non usare la propria 'chiave di accesso' a Facebook in altri canali online e non condividerla con nessuno. Inoltre, si deve evitare di usare il nome o parole comuni: la password deve essere difficile da indovinare.



2. Una password per ogni app - Per evitare di usare la password di accesso al tuo account anche per altre applicazioni, puoi generarne una per ogni app che utilizzi attraverso l'accesso a Facebook. Per farlo basta selezionare dalla piccola freccia in alto a destra dello schermo Impostazioni > Impostazioni di protezione > Password per le applicazioni.



3. Un check prima di partire - La porta di casa è chiusa a chiave e l'antifurto è inserito, ma ricordati che è importante mettere al sicuro anche il tuo account utilizzando il 'Controllo della Privacy'. Cliccando sul lucchetto in alto a destra dello schermo, in tre rapidi passaggi puoi controllare il pubblico dei tuoi post (tutti, amici o liste da te personalizzate), le app che stai utilizzando e la privacy delle informazioni chiave del tuo profilo (la tua città, il tuo contatto telefonico, la tua data di nascita e il tuo indirizzo mail).



4. Tag - Facebook ti dà la possibilità di controllare i contenuti in cui vieni taggato prima che questi compaiano sul tuo profilo. Per impostare questa opzione, ti basta andare nelle Impostazioni > Privacy > Controlla i post in cui sei taggato. In questa sezione puoi anche stabilire tutti i filtri che ti faranno sentire al riparo da occhi indiscreti, come controllare chi può vedere le tue cose (ad esempio, chi può vedere i tuoi post futuri e limitare il pubblico di post che hai già condiviso).



5. Scegli chi può trovarti - Non aspettare di trovarti nell'imbarazzo di dover rifiutare o ignorare una richiesta d'amicizia dopo due chiacchiere scambiate in spiaggia. Gioca d'anticipo: clicca sulla piccola freccia in alto a destra dello schermo > Impostazioni > Privacy > Chi può contattarmi? e da qui imposta il filtro che ti permette di decidere chi può inviarti richieste d'amicizia e chi no (tutti o gli amici dei tuoi amici). In questa sezione, inoltre, puoi stabilire chi può inviarti richieste di amicizia e chi può cercarti tramite il tuo indirizzo mail o il tuo numero di telefono.



6. Hai chiuso tutto? - Essere sicuri di non aver lasciato una scia di accessi aperti su diversi dispositivi è essenziale per potersi godere la tranquillità delle vacanze senza pensare a chi potrebbe curiosare nel computer lasciato a casa o in ufficio: nella sezione 'Impostazioni di protezione', basta selezionare la voce 'Dispositivi da cui hai effettuato l'accesso' e terminare la sessione di quelli che non metterai in valigia.



7. Parti leggero - Facebook ti permette di rivedere i browser e le applicazioni tramite cui hai effettuato l'accesso, dandoti la possibilità di rimuovere quelli che non stai utilizzando. Per trovare la sezione 'I tuoi browser e le tue applicazioni' è sufficiente cliccare sulla piccola freccia in alto a destra dello schermo > Impostazioni > Impostazioni di protezione.



8. Controllo degli accessi - Anche in vacanza Facebook vuole assicurarsi che sia davvero tu ad entrare nel tuo profilo, e per questo ti permette di ricevere una notifica o un'e-mail di avviso quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo o browser non riconosciuto: basta andare nelle 'Impostazioni di protezione' del tuo profilo e cliccare su 'Avvisi di accesso'.



9. Doppia protezione - Puoi rendere il profilo ancora più sicuro impostando un codice di sicurezza che riceverai direttamente sul cellulare nel momento in cui devi accedere al tuo account da un device sconosciuto. Per farlo, scegli 'Impostazioni di protezione' > Approvazione degli accessi e spunta la casella 'Richiedi un codice di sicurezza'.



10. Registro Attività - E se ti scappa un like o un commento a cui poi ripensi? Si può rimediare accedendo al 'Registro Attività' direttamente dal tuo profilo, in basso a destra nell'immagine di copertina. Il registro tiene traccia di tutte le attività svolte su Facebook: le notizie e le foto in cui s è taggato, le amicizie strette, i like e i commenti da te postati. Da qui, inoltre, si può decidere se rimuovere i tag, i like o eliminare i commenti. Inoltre cliccando il bottone accanto a 'Registro Attività' puoi accedere alla sezione 'Visualizza come…' che ti consente di vedere l'aspetto del proprio diario per il pubblico o per un amico specifico, potendo così analizzare nel dettaglio i post visibili e decidere se modificare ulteriormente le opzioni della privacy.