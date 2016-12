Esino Lario è la capitale di Wikipedia per una settimana

In un paesino così piccolo, incastonato tra le Prealpi lombarde, a cui si arriva percorrendo una strada di circa 12 chilometri tutta curve, quello di Wikipedia è un evento senza precedenti. Tutti gli abitanti di Esino Lario, chi in dialetto, chi in altre lingue, stanno facendo la loro parte per contribuire alla buona riuscita della convention. Molte famiglie hanno aperto e loro case per dare ospitalità ai 738 contributor provenienti da tutto il mondo. Tanto che alcuni anziani del paese hanno deciso di frequentare un corso di inglese per essere all'altezza dei sapientoni del web.



Una settimana di convention e seminari per sviluppare le nuove frontiere del sapere online, e sarà proprio questo paesino di montagna a renderlo possibile. E' la sfida lanciata da due mondi a confronto e, quando tutti torneranno a casa, Esino si terrà la fibra ottica e il wifi gratuito e di certo sarà un paese più internazionale di prima.