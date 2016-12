Ello, nuovo arrivato tra i social network lancia la sfida a Facebook per la privacy

13:10 - Design minimal, interfaccia elegante e accesso solo su invito. Questo ed altro è "Ello", il nuovo social network disponibile ancora in versione beta, che ha deciso di sfidare Facebook. I sette fondatori, tra cui Paul Budnitz, puntano tutto sulla semplicità e sulla trasparenza: nella homepage specificano che l'utente non è un prodotto, e che non vogliono usare le informazioni riservate, ma "connettere le persone".



Oltre Facebook - Per distinguersi dal colosso dei social network, "Ello.co" ha adottato una politica della privacy "senza veli": dice di essere diverso dagli altri social network, e, se non si accettano le condizioni poste, reinvia il visitatore proprio ad una pagina di Facebook. Quale? Quella relativa alle impostazioni della privacy, per mostrare tutto quello che loro non faranno con i vostri dati. Su "Ello", invece, si può decidere di non essere inclusi nelle loro ricerche e nelle statistiche di utilizzo. Resta però qualche dubbio, in particolare su come il nuovo social network sia in grado di proteggere gli utenti contro le molestie online.



Quasi un club - "Ello"è diverso da Facebook soprattutto perché ci si può iscrivere solo dopo aver ricevuto un invito. Se però non si hanno conoscenti già iscritti, si può inviare una richiesta di iscrizione via mail: già in migliaia lo hanno fatto. Tra questi, molti appartenenti alla comunità Lgbt e drag queen, che qui hanno la possibilità di iscriversi liberamente con il loro nome d'arte, senza doverlo giustificare come pseudonimo. Tutto bene quel che finisce bene? Forse, ma "Ello" avvisa: i propri dati potrebbero rimanere sul server anche dopo essersi cancellati. Proprio come Facebook.