Ecco Pixel Buds, gli auricolari che traducono 40 lingue

Dovevano essere la risposta di Google agli AirPods di Apple, ma i Pixel Buds, le cuffiette senza fili firmate dall'azienda di Montain View, non sono dei semplici auricolari. Oltre ad ascoltare musica, infatti, chi li possiede sarà capace di comprendere ben 40 lingue del mondo. I Pixel Buds funzionano in combinazione con Google Translator e sono in grado di eseguire traduzioni in tempo reale. Sono già disponibili al prezzo di 159 dollari, ma per ora non sono arrivati in Italia.