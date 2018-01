Ecco "Indoor Positioning & Navigation": un navigatore per muoversi negli edifici

A quanti sarà capitato di dover abbandonare un edificio per motivi di sicurezza o di avere la necessità di trovare immediatamente un ufficio senza perdere tempo. Da oggi sarà molto più facile: arriva infatti l’app Indoor Positioning & Navigation , studiata dal team di Soft Strategy per orientarsi all’interno di spazi chiusi ed interagire con le strutture stesse. Lo scopo del software è quello di salvaguardare la propria sicurezza, ma anche di rispondere alle esigenze di ottimizzazione del tempo.

Questa app è in grado di localizzare l’utente negli edifici con un livello di precisione fino a un metro, di offrire un’esperienza di navigazione indoor in realtà aumentata, di accompagnarlo fino al punto di interesse precedentemente selezionato, ma anche di mostrare informazioni utili rispetto alla propria posizione sotto forma di notifiche di prossimità.

"Questa evoluzione del Gps - spiega Roberto Provenzano, Amministratore Delegato di Soft Strateg - che localizza persone e cose in ambienti al chiuso, sarà sempre di più la base dell’esperienza di ciascuno di noi in mobilità, visto che la gente passa il 90% della giornata in ambienti chiusi".