Ecco iLoby, il social "reale"

Nell'era dei social network le novità viaggiano veloci come le informazioni sul web. La novità in questo campo si chiama iLoby, il social creato, a fine 2013, dal giovane avvocato argentino Christian Gaston Illan.

La vera innovazione di iLoby, che racchiude al suo interno in maniera fluida tutte le piattaforme comunicative e in cui si può caricare solo una fotografia al giorno, sta nel fatto che sfonda le barriere della virtualità per entrare in quella della vita reale. E lo fa con un braccialetto, acquistabile sul sito iLoby.com, che ti dà un codice con il quale iscriverti e identificarti in questo esclusivo gruppo. In questo modo si eliminano del tutto i 'fake’ e la piattaforma sarà così popolata solamente da persone reali, da veri e propri iLobysti.



All’iniziativa hanno aderito anche alcuni locali che offrono prezzi e condizioni speciali agli iscritti Una rivoluzione alla quale hanno già aderito più di 70mila persone, è diventato un vero e proprio cult del 'jet set'. Tra gli iscritti troviamo infatti molti personaggi famosi (showgirl e molti giocatori di Milan e Inter), affascinati dal tocco fashion del bracciale colorato. Una tecnologia che avanza senza cancellare il fondamentale contatto tra le persone.