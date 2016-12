Ecco il Nophone, la tecnologia alternativa per curare la dipendenza dal telefonino

La dipendenza da smartphone è la malattia dei nostri tempi. Quale medicina migliore di uno smartphone alternativo per curarsi? Il Team Nophone ha lanciato una provocazione-bufala contro l'uso ossessivo del telefonino, "progettando" un modello basato su una tecnologia alternativa studiata per mantenere il contatto con la realtà. Non richiede batteria né aggiornamenti, non consente di fare chiamate, è infrangibile e resistente all'acqua.

La dipendenza da smartphone - L'assuefazione al telefono continua a mietere vittime e rischia di rovinare momenti di socialità e appuntamenti romantici, rallenta lo scorrimento del traffico e distrae al cinema.



Lo scopo del team Nophone è riportare l'attenzione sulle persone e sull'ambiente circostante per mantenere il contatto con la realtà, senza rinunciare al piacere di stringere in mano il proprio smartphone.



Design rivoluzionario - Secondo il team di sviluppo, la nuova tecnologia manderà in soffitta definitivamente l'iPhone. Il nuovo dispositivo, di fatto un pezzo di plastica, non ha bisogno di batteria né di aggiornamenti, è infrangibile e resistente all'acqua.



Il Nophone rivoluzionerà completamente il concetto stesso di selfie. Il famoso autoscatto potrà essere condiviso in tempo reale con gli amici che sono insieme a noi in quel momento.



I testimonial - I primi finti collaudatori sono entusiasti del nuovo smartphone. "Con il Nophone la mia capacità di contatto visivo è aumentata del 73%", afferma raggiante Whitney.



"Posso dormire col mio Nophone senza aver paura di ritrovarmi il mattino dopo con lo schermo rotto", confida David.



Il Nophone aiuta anche a superare una relazione finita male. "Da quando ho il Nophone, non ho più mandato messaggi notturni da ubriaca al mio ex ragazzo", rivela Craig. "Non è un vero telefono", conclude Katie.