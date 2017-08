Ecco come saranno le nuove mappe di Apple con la realtà aumentata

Un altro grande sviluppo tecnologico si prepara a cambiare per sempre le abitudini legate alle mappe proposte da Apple. Lo sviluppatore inglese Andrew Hart ha lavorato con la realtà aumentata proponendo un'idea iniziale dei percorsi che presto potremo vedere su smartphone e tablet, caratterizzati da una linea colorata e delle frecce - localizzate nelle strade - che indicano la direzione da seguire per raggiungere la destinazione desiderata.



Viene automatico pensare che tra i primi vantaggi delle nuove mappe, oltre a una maggiore comodità, sarà possibile rendersi subito conto degli ostacoli e dei pericoli che le strade riservano metro dopo metro, evitando così distrazioni dovute alla ricerca del percorso da fare. La realtà aumentata permette infatti di vedere la mappa nella realtà e non più una sua rappresentazione. Chiaramente il lavoro di Andrew Hart è solo l'inizio di una nuova tecnologia, ma la strada intrapresa sembra davvero interessante.