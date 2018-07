Ecco Cheetah 3, il cane robot che sale le scale e apre le porte senza bisogno della vista

Lo sviluppo nel settore della robotica non si ferma mai. Questa volta ad attirare l'attenzione è un nuovo prototipo a opera del MIT, un robot quadrupede chiamato Cheetah 3 in grado di interagire con l'ambiente benché privo della vista o di qualunque sensore esterno: i ricercatori hanno infatti voluto lavorare su uno stimolo che fosse solo tattile, questo perché a volte persino nei robot la vista può essere imprecisa od ostacolata, mentre questo tipo di analisi ambientale permetterebbe a modelli futuri di operare in zone pericolose con maggiore rapidità di quanta ne avrebbero se dotati di "occhi". Ciò non esclude che in futuro Cheetah o i suoi eredi potranno fare affidamento sulla vista ma per il momento la priorità resta sull'aspetto tattile.