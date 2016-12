Ebook, un titolo su due è self publishing: i numeri del fenomeno a "Più libri più liberi"

C'è da dire che, soprattutto per i libri digitali, l'autopubblicazione ha registrato un incremento esponenziale con lo sviluppo del digitale e dei social. Si stima che in totale siano circa 27-28 mila le persone che hanno scritto, scrivono e si siano autopubblicate, con una sovrapposizione non stimabile tra chi sceglie di farlo in versione tradizionale, esclusivamente o anche in digitale.



I generi preferiti? Nella produzione di ebook è in crescita la narrativa, che nel 2015 rappresenta un titolo su due (il 56%), mentre nel 2010 era il 45,2%. Aumentano anche guide, tempo libero e lifestyle, che nel 2015 registrano il 16,4%, mentre cinque anni fa si aggiravano sul 9%. In controtendenza invece la saggistica, che nel 2015 scende al 13,7%, mentre nel 2010 occupava più di un quarto della produzione con il 28,8%.



L'indagine dell'Aie ha fatto anche un rendiconto del fenomeno in termini di costi e guadagni. Lo scorso anno i prezzi dei titoli di self publishing sono aumentati del 15,6%, toccando la cifra media di 15,53 euro (era di 13,44 euro nel 2010). Per quanto riguarda gli ebook si è avuto invece un leggero calo: si è passati da un costo medio di 5,86 euro del 2010 a 5,06 euro nel 2015.



In totale, secondo una stima calcolata a partire dai ricavi dei principali player italiani del settore, quello del self publishing è un mercato che vale almeno 17 milioni di euro. Un fenomeno in continua crescita che, sempre in termini percentuali, a oggi rappresenta circa il 2% del fatturato dei canali trade.