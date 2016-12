Ebola "virale" anche sul web: allarme usato per effettuare truffe via mail

18:07 - Alcuni hacker hanno effettuato una serie di truffe via mail approfittando dell'allarme mondiale sulla diffusione del virus Ebola. I criminali informatici hanno inviato falsi messaggi a nome dell'Oms per rubare i dati sensibili dai pc. In apparenza le mail riportano consigli sulla sicurezza sanitaria, mentre in realtà contengono e scaricano un software maligno chiamato 'DarkComet Rat', che consente di controllare anche webcam e microfoni.

Diverse società di sicurezza informatica hanno rilevato lo sfruttamento dell'allarme Ebola da parte dei criminali informatici, che da parecchi anni cavalcano argomenti in grado di suscitare un ampio interesse: dalla tragedia di Fukushima ai video di Bin Laden, dal conflitto in Siria ai Mondiali di calcio. I destinatari delle truffe non sono solo gli utenti comuni, ma anche organizzazioni ed enti legati a vario titolo all'allerta del virus.



L'Oms viene sfruttato in diversi tipi di mail. Accanto ai messaggi dal tono allarmistico, ci sono anche quelli che fanno leva sulla possibilità di un guadagno. Alcuni ricercatori, ad esempio, hanno intercettato una mail fraudolenta in cui si invitava il destinatario a partecipare ad una conferenza su Ebola e gli si offriva un lavoro come rappresentante della stessa Oms per un allettante compenso: 350 mila euro all'anno, più un auto. Il nome dell'Oms serve ovviamente a dare credibilità agli hacker, che di volta in volta si appropriano dei nomi di grandi organizzazioni, banche e compagnie hi-tech.



Un altro esempio di questa truffa riprende uno dei più classici raggiri via posta: una ricca signora della Liberia si dichiara affetta dal virus che le ha già sterminato la famiglia, in punto di morte e desiderosa di donare più di 1,5 milioni di dollari al destinatario della mail, che dovrà poi trasferire il denaro a enti di beneficenza.