Doro presenta gli smartphone per i disabili visivi e gli utenti senior

15:07 - Il cellulare diventa facile anche per gli utenti senior e per chi ha disabilità visive. Al Mobile World Congress di Barcellona sono stati infatti, presentati Doro 820 Claria, Doro 820 Claria Mini e Doro Liberto 820 Mini.



Sia Doro 820 Claria che la versione pocket, Doro 820 Claria Mini, sono stati sviluppati per utenti non vedenti con un'accessibilità semplice e intuitiva. Il design è robusto, ergonomico, con suonerie amplificate, di facile maneggevolezza e con tasti fisici. Il sistema integrato Vox Claria offre punti di riferimento concreti sullo schermo.



Gli utenti cosi possono identificarli e imparare a utilizzare correttamente lo smartphone. La speciale copertura fornisce dei punti fisici all’utente, tra cui un rilievo sul tasto numero 5 della tastiera e delle forature per separare i tasti numerici da quelli di navigazione, facilitando l’utilizzo del touch screen.

Il software Vox Claria integra un’interfaccia multimediale parlante che funge da guida per l’utente, e che rappresenta un aiuto concreto durante tutte le sue attività quotidiane e durante l’utilizzo dello smartphone stesso. La voce guida l'utente passo per passo attraverso l’utilizzo delle funzionalità.



La fotocamera dello smartphone agisce come un sensore intelligente all’interno del device: tra le diverse funzionalità integra il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), per leggere all’utente quello che sta inquadrando con il telefono, oltre che il riconoscimento dei colori, una funzionalità che può risultare utile durante l’acquisto di un regalo o mentre si sceglie l’abbigliamento da indossare la mattina.



La guida vocale integrata accede inoltre al lettore musicale, alla posta elettronica, ad Internet e alle app per la lettura di libri, offrendo un’esperienza di utilizzo unica, semplice e completa dello smartphone grazie anche ad un’interfaccia molto intuitiva.



Doro Liberto® 820 Mini si rivolge invece agli utenti senior: la schermata principale include le tre funzionalità più utilizzate, ovvero chiamate, messaggi e fotocamera a cui è possibile affiancare le immagini dei tre contatti più importanti, per chiamarli o scrivergli con il solo tocco dello schermo.



L’interfaccia utente è studiata appositamente per rendere l’esperienza di utilizzo facile e intuitiva. Le principali applicazioni presenti nello smartphone contengono una guida che affianca passo per passo gli utenti per un rapido apprendimento delle sue funzionalità.