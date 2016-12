Dimmi cosa "Ti piace" e ti dirò chi sei, i Pc ci conoscono meglio degli amici

10:20 - Siamo come un libro aperto per i computer. Soltanto i nostri partner ci conoscono meglio, anche se di misura. Come è possibile? Attraverso i "mi piace" che seminiamo sui social network. Grazie ai "like" di Facebook, i computer riescono a inquadrare la nostra personalità molto meglio di amici e parenti. E' quanto emerge dall'analisi condotta su oltre 86mila profili Facebook dai ricercatori delle università di Cambridge e Stanford.

Lo studio, pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas), potrebbe rivoluzionare le strategie di interazione uomo-macchina, fornendo spunti utili per progettare computer in grado di riconoscere le emozioni umane come accade nei film di fantascienza. Le macchine usano e analizzano i "mi piace" lasciati sui social come se fossero delle impronte digitali. I risultati della ricerca parlano chiaro.



Sono sufficienti dieci "like" al computer per tracciare un profilo del nostro carattere più fedele di quello fornito da un collega di lavoro, 70 "mi piace" per stracciare un nostro coinquilino e 150 per vincere perfino contro i familiari. Il compagno e la compagna di vita sono avversari molto più duri da battere: il computer ha bisogno di analizzare almeno 300 "like" per eguagliare l'esperienza della nostra dolce metà.



"L'abilità di giudicare la personalità è parte essenziale della nostra vita sociale, nelle decisioni di tutti i giorni come nei progetti a lungo termine, come quando dobbiamo scegliere chi sposare, chi assumere o chi eleggere come presidente", spiega uno dei ricercatori, David Stillwell.



Le macchine che spiano le nostre emozioni potranno aiutarci nelle nostre scelte, a patto però che "i consumatori, gli sviluppatori di tecnologie e i politici promuovano tecnologie e leggi a protezione della privacy, dando agli utenti pieno controllo delle loro impronte digitali", concludono i ricercatori.