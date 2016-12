Dalla Brianza arriva il social network per le piccole e medie imprese

17:34 - Social e network. Due termini destinati a non incrociarsi mai se un genio di Harvard non avesse inventato quasi per gioco Facebook. A dieci anni di distanza, dall’altra parte del mondo, ha appena messo piede nella selva oscura dei social “Fare Business Imprese”, FbImprese.it per chi volesse subito iscriversi; FbImprese.com per chi volesse solamente saperne di più. In attesa del lancio ufficiale previsto a Smau Milano dal 22 al 24 ottobre prossimi (padiglione 1, stand F41), abbiamo cercato di saperne di più di questo social nato tra Brianza e Milano.

Il social network completamente made in Italy (su Twitter @FBimprese) è studiato per chi fa impresa, piccola o media che sia: “Il nostro obiettivo – spiega in anteprima a Tgcom24 Diego Chiarion, una delle menti dell’iniziativa - è diffondere il social dove aziende, start up e onlus possano trovare clienti e/o fornitori ma allo stesso tempo farsi trovare”. Una vetrina 2.0 che, a fronte di una quota annuale di 150 euro (ma l’iscrizione è gratuita per start up e onlus), consente di trovarsi proposte di lavoro o di partnership commerciali direttamente nella propria casella di posta elettronica.



“Puntiamo alle PMI italiane, a quelle imprese che non hanno divisioni strategiche o uffici marketing oppure che non hanno tempo di scandagliare Google alla ricerca di un contatto. Ad esempio, penso a quelle attività con una linea di produzione da mandare avanti o una consegna urgente da rispettare e non hanno molto tempo per stare davanti al pc e navigare. Sul nostro social - prosegue Chiarion - basta selezionare il settore, la zona di interesse e cliccare: la lista delle possibilità è servita”. Astenersi perditempo, sia ben chiaro: chi mette piede in FbImprese viene sottoposto a un controllo diretto (da un emissario del newtork) o indiretto (tramite un check presso l’associazione di categoria).



La certificazione relativa alla bontà delle informazioni messe in Rete è un plus per l'utente: col "bollino" è molto più facile cercare contatti o offrire la propria disponibilità tra clienti e/o fornitori.



Itseasy srl, proprietaria di FbImprese, mette a disposizione anche una rete commerciale per gli utenti del social, ossia consulenti sucome orientarsi nel mondo del social network concepito tra Milano e la Brianza. E, grazie a questa forma commerciale, sono stati anche organizzati eventi tra utenti dello stesso settore: così gli iscritti si vedono in faccia, parlano e trattano. L'ultima serata "one-to-one" si è tenuta nella cornice della Villa Reale di Monza.